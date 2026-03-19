ಯುಗಾದಿ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ

ಮೇಷರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಇಂದಿನ ದಿನವು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಮನಸ್ಸಾರೆ ಜನರ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಓಡಾಟವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ನೀವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವ-ಅರಿವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ವಿಭಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿ , ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಜೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದ ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ಹೇಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಂದ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು 'ಸಮಾಜ' ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕನಸನ್ನು ಕನಸು ಕಾಣಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಕಚ್ಚಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ :ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರೇನೀವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳ ನಡುವೆ ಜಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ, ಇದೀಗ. ಒಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿ; ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ. ದೈವಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಖಂಡಿತ, ತಾಳ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಟದ ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕವಾದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕೈ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನು - ಯಾವುದೇ ಗಡುವುಗಳಿಲ್ಲ, ಆತುರದ ಸಭೆಗಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ರಾಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿಗಳಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ , ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಹ ಮರುಶೋಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಳವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೈವಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು, ಲಿಯೋ . ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಮೌನವಾಗಿಯಾದರೂ ಸಹ ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ನೀವು ಆಂತರಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಬಾಹ್ಯ ಧ್ವನಿ - ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಲೌಕಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲಿಯೋ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ನೀವು ವಿಷಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ದೂರ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ , ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿಟ್ಟೆಯಾಗಲು ಆತುರಪಡಲು ಬಯಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ನೀವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೋಕೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೂ ಇದು ನಿಜ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಲಿ, ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣಲಿ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ಹೊಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಣುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು. ಇದು ಆತುರಪಡುವ ಸಮಯವಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮರು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಸಮಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಭ್ರಮೆಯ ಲೋಕಗಳಿಂದ, ನೀವು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಕೈ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ತುಲಾ , ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಬಹುದು. ಈಗ ಸವಾಲು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರುವುದಲ್ಲ. ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೀವಿ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಚೌಕದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದರೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೇ , ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡವಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಳಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಹ ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು, ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಜರಿಯದೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಥಾರ್ನ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಒಳನೋಟವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಧನು ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಹಾರಲು ಇದು ಸಮಯ. ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ , ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅಸಮತೋಲನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಭಾವಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಅಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಹಿಂಭಾಗದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವಿಲಕ್ಷಣತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿ , ಇದು ಸಂಘಟಿತರಾಗುವ ಸಮಯ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯ. ನೀವು ಮತ್ತು ಬೇರೊಬ್ಬರು 'ನಾವು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ನಿಮ್ಮ 'ವಿಲಕ್ಷಣತೆಗಳು' ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದು. ವಿಷಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಬಯಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಬೆಳೆಯಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ : ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲವೇ ಮೀನ ? ನೀವು ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತು ಹೇ, ಊಹಿಸಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ. ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಹಾರೈಸಿ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದಾಗ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವೇ? ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ತಟಸ್ಥರಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ - "ಇದನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮೀನ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.