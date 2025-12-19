Numerology: ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ..

Numerology: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದುರಾದೃಷ್ಟದ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
8, 13, 18, 22, 26, 31ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು..
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 13, 18, 22, 26 ಮತ್ತು 31ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಕರ್ಮಕಾರಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
8 ಮತ್ತು 26ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ 8 ಮತ್ತು 26ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿದವರಿಂದ ದ್ರೋಹದಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಅವರನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎದುರಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವರನ್ನ ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
13 ಮತ್ತು 31ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು..
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 13 ಮತ್ತು 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಜೀವನವು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆಯ ಕೊರತೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ರಾಹು-ಕೇತುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
18 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು..
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 18 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಫಲವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹ, ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ದೂರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಷ್ಟಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ..
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಜೀವನವು ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಅಥವಾ ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)