ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಇರದ ಜನಸಂದಣಿ! 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು..

ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದಾಗಿ 60 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ನೀರು, ಇತರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 19, 2025, 03:29 PM IST
  • ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ
  • ಭಾರಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಇರುಮುಡಿ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಅರ್ಧಕ್ಕೆನೇ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ

ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಇರದ ಜನಸಂದಣಿ! 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು..

ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದಾಗಿ 60 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ, ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮಿಬಾ ಸೋಂಕಿನ ನಡ್ವೆಯೂ ೨೪ ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿ ೨ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಇರುಮುಡಿ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಅರ್ಧಕ್ಕೆನೇ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲ್ಲʼ.. ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ

ವಾರ್ಷಿಕ ಮಂಡಲ-ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ  ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟ್ರಾವಂಕೂರ್ ದೇವಸ್ವಂ ಬೋರ್ಡ್ (TDB) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬರದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಟ್ಟು 90 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 70 ಸಾವಿರ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್, 20 ಸಾವಿರ ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪಂಪಾ, ನೀಲಕ್ಕಲ್ ಬಳಿಯೇ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೂಡ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು, ಬಾಲ ಮಾಲಧಾರಿಗಳನ್ನ, ವೃದ್ದರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲೆಬೇಡಿ ಎಂದು ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಾಪಾಸ್ ಆದವ್ರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಬಾರಿ ಯಾತ್ರಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಕ್ತರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಲ-ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನಸಂದಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಪೆಂಡಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸರಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅದ್ವಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಅಮಿಬಾ ಸೋಂಕಿನ ಭೀತಿಯ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

