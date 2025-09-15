ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ದೂರವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ!!

Benefits of camphor: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದೇವ-ದೇವತೆಗಳ ಆರತಿಗೆ ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಬಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕರ್ಪೂರವು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಪೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವತೆಗಳ ಮುಂದೆ ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು.
ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಸುಡುವುದರಿಂದ ಪಿತೃ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತುವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಅದರ ಪರಿಮಳವನ್ನ ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸುಡಬೇಕು. ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶನಿವಾರ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಪೂರದಿಂದ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)