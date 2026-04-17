ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ವೈಭವಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಹೊಳೆ.. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಖಚಿತ

Vaibhav Lakshmi Rajayoga: ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026ರಂದು ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನವೇ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಂಶನಾದ ಶುಕ್ರ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆಗಳ ಕಾರಕನಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವೋ? ಅಶುಭವೋ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:
ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಕೈಗೂಡಲಿವೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಹರಿದುಬರಲಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಿರಿ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನವೇ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ:
ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ಫಲವಾಗಿ ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಿರಿ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಎನ್ನುವ ಸಮಯ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಕಡೆ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಶಾಂತಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರರ ಸಮಾಗಮವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೋದರ ವರ್ಗದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶುಭ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರಲಿದ್ದು ತಾಯಿ ವೈಭವಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಷೇರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿದ್ದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದ್ದು ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ-ವಾತ್ಸಲ್ಯವೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.