Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Spiritual
  • /ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ : ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸದ್ದಿದ್ದರೂ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!

ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ : ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸದ್ದಿದ್ದರೂ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!

Vaidhriti Yog 2026 : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಹಾಗೂ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 'ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಕಠಿಣ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತರಲಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jun 26, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:57 AM IST
ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ : ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಯಸದ್ದಿದ್ದರೂ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
10 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕೇ? ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸರಳ ಸೂತ್ರ ವೈರಲ್
Weight lossJun 25
2
Krishi Thapanda AgeJun 25
3
Papaya BenefitsJun 25
4
Kidney Failure SymptomsJun 25
5
Zee EntertainmentJun 25