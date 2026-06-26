Vaidhriti Yog 2026 effects : ಆತ್ಮಕಾರಕನಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಚಂದ್ರನ ಈ ಅಪರೂಪದ ಮಿಲನವು, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ.
ವೈಧೃತಿ ಯೋಗದ ಕಾಲಾವಧಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ : ಬುಧವಾರ, ಜುಲೈ 22, 2026 ರಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಗವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಅಂದು ಸಂಜೆ 04:06 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ 09:51 ರವರೆಗೆ (ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ) ಇರಲಿದೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಶಕ್ತಿಯು ಜಾಗೃತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಗವು ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೀರಲಿದ್ದು, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಗಳು ಲಭಿಸಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೈವಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನ ಆಧಿಪತ್ಯದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಿತೃ ಕಾರಕ ಸೂರ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ಹಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಉನ್ನತಿಯ ಹಾದಿ ತೋರಿಸಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಲಾಭಗಳು ಹರಿದು ಬರಲಿವೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ದೈವಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಗೋಚರಿಸಲಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಸಮ್ಮಿಲನವು ಭಾಗ್ಯೋದಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ. ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ: ಮನಸ್ಸು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗವೂ ಇರಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಶುಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ, ಜಪ ಮತ್ತು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದರಿಂದ ಯೋಗದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ Zee Kannada news ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.