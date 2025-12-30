ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಈ 7 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ! ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ವಿಷ್ಣು-ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ

vaikuntha ekadashi 2025: ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ 2026ರ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿಯು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ . ಈ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ, ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ದಾನವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಂದು ನೀರಿಲ್ಲದ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಳವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮರಣದ ನಂತರ ವೈಕುಂಠಧಾಮವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ .
ನಿಯಮಗಳು
ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನವಿಡೀ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು .
ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು. ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಾರದು. ತಪ್ಪು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.
ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬಾರದು.
ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಾರದು.
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 30-12-2025: ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಸಿದ್ಧ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್
ಏಕಾದಶಿ ಎಂದರೆ 11, ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು.. ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು.. ಒಂದು ಮನಸ್ಸು.. ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಕಾದಶಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹನ್ನೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಧೂಪ, ಹೂವು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಿತಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು, ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಉಪವಾಸ ಓದಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು.
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.51 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.01 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಥಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ರತ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬೇಕು.
ಇದನನೂ ಓದಿ: 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾಕ್ಪಾಟ್