ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ: ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪ.. ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಣೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತದರ ಮಹತ್ವ

Vaikuntha Ekadashi 2025: ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ʼವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆʼಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾದಿದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುರನ್ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಹೊಸ ಆಯುಧ, ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು. ರಾಕ್ಷಸ ಮುರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗಿದ್ದ ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತ ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಗುಹೆಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುರನ್ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈಯಲು ಯತ್ನಿಸಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಟ ರಾಕ್ಷಸ ಮುರನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ʼಸ್ತ್ರೀʼ ಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕಾದಶಿಯ ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯದಿಂದ ತಂತುಷ್ಟನಾದ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಆಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದುವೇ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ದುರಾಸೆ, ದುರಹಂಕಾರ, ಕೋಪ, ಕ್ರೋಧ, ಕಾಮಗಳು ರಾಕ್ಷಸ ಮುರಾನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನೇ ಅಂಧಃಕಾರ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು.. ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಾಕ್ಷಸ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಲು ಈ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆ ಸಹಾಯಕ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಏಕಾದಶಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನವೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹತ್ವ:
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಿವಾಸದ ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ:
ಮುರನ್ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಏಕಾದಶಿ ಶಕ್ತಿಯು ಜನಿಸಿದ ದಿನವೇ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ. ಈ ದಿನ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆತು, ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ, ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ತುಂಬಲು:
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಎದುರಾಗಿರುವ ತೊಡಕುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ:
ವೈಕುಂಠವು ವಿಷ್ಣುವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವೂ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹವೂ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ: ಮೋಕ್ಷದ ಹಾದಿಯ ದಾರಿದೀಪ
ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಹಿಂದೂವಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬುದು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ವಾಸಸ್ಥಳವಾದ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರುವುದಾಗಿದೆ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ (ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರಂ) ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.