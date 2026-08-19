/ಮದುವೆಯಾದವರು, ವಿಧವೆಯರು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Varamahalakshmi Vrata 2026: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ವ್ರತಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಕ್ತಿ-ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತವೂ ಒಂದು. ಕುಟುಂಬದ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು? ಮದುವೆಯಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ವಿಧವೆಯರು ವ್ರತ ಆಚರಿಸಬಹುದೇ? ಕಲಶ ಇಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ? ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗದಿತ ದಿನ ವ್ರತ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವ್ರತದ ಆಚರಣೆಗಳು ಕುಟುಂಬ, ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಯಾರು ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಮಾಡಬಹುದು?
ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತವನ್ನ ಕೇವಲ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿವರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರು ಈ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮನದ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರೂ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪುರೋಹಿತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವ್ರತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕುರಿತ ಹಿಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಯುವತಿಯರು ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಚರಣೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅದೇ ನಿಯಮ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ವ್ರತ ಮಾಡಿರದಿದ್ದರೆ?
ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವ್ರತ ಆರಂಭಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಈ ವ್ರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವ್ರತದ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ತಿಳಿದಿರುವ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಾ ಕ್ರಮವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ವ್ರತ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಲಹೆಯೂ ಇದೆ.
ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಕಡ್ಡಾಯವೇ?
ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಬಿಂದಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲಶವನ್ನ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ, ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಮೂಲಕ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಕೆಲವರು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯಂತಹ ಲೋಹಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೂಜೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿವರಣೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲಶವು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ, ಶುಭ ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ಅಮ್ಮನ ಚಿತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಿರುತ್ತದೆ. ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರುಮತಿ ದೇವಿಗೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಂತಿರುವ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಕೆಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿರಿಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ವ್ರತ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವ್ರತ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಿಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ದಿನ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಯಾವುದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವ ದಿನ ವ್ರತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಲಹೆಯೂ ಇದೆ.
ವ್ರತದ ದಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ?
ವ್ರತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ, ಮನೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವ್ರತವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪುರೋಹಿತರ ಮೂಲಕ ವ್ರತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ, ಸಂಕಲ್ಪ, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿವರಣೆ.
ವ್ರತದ ಆಚರಣೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು
ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ನೈವೇದ್ಯ, ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಆಚರಣೆ ಬದಲಿಸುವ ಬದಲು, ಕುಟುಂಬದ ಪುರೋಹಿತರು ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತವು ಭಕ್ತರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ. ಮದುವೆಯಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ವಿಧವೆಯರು ವ್ರತ ಮಾಡಬಹುದೇ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದೇ, ಕಲಶದ ಮಹತ್ವವೇನು ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ದಿನ ವ್ರತ ತಪ್ಪಿದರೆ ಪರ್ಯಾಯವೇನು ಎಂಬ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುರೋಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)