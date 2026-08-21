/ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸಿ!

varamahalakshmi festival 2026: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವು ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ, ಚಾರುಮತಿ ವ್ರತದ ಕಥೆ, ಪೂಜೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಹಿಂದೂಗಳು.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಜನರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ನಗುಲ ಪಂಚಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ.. ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶುಭ ಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿರಲಿ.. ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಎಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪೂಜೆ, ವ್ರತಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪವಿತ್ರ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರಾವಣದ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವ ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದರೆ 'ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ'. ಅವಳು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಾಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಗಳ ಸಾಕಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶುಭ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಟು ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತ
ಪುರಾಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಧಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆಹಾರದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಗಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ರಾಜ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಧೈರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದೈವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ಪೂಜೆಯಾಗಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಾಕಾರ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಾಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ; ಇದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಮಾತೃತ್ವ, ಧೈರ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಶುಭಕ್ಕೆ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ವ್ರತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳ, ಅಂದರೆ ವ್ರತ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳ, ಪೂಜಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಮುಗುವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ವ್ರತಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಡಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ವ್ರತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾವಿನ ಕಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಮಾವಿನ ಕಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು.
ಕಲಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಂತರ,
ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಫೋಟೋದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲಶವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಕಲಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ, ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಕಲಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ದೇವಿಯ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ವಿನಾಯಕ ಪೂಜೆ
ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿನಾಯಕನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಃ ಎಂದು ಜಪಿಸಬೇಕು.
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು
ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಹೂವುಗಳು, ಅಕ್ಷತೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳನ್ನು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ.. ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ.. ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೇಳಿ.
ನೈವೇದ್ಯ:
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪಾಯಸ, ಪುಲಿಹೋರ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟ ನಂತರ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ಕರ್ಪೂರ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸೆಗಳನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮುತ್ತೈದು ದೇವಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ದಿನದಂದು ಮುತ್ತೈದು ದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆದು ತಾಂಬೂಲ ನೀಡಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾರೂ ಬರದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವ್ರತದ ದಿನದಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು
* ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ. ಶುಭವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
* ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿ. ಮುಖಕ್ಕೆ (ಗಾಧವ) ಶ್ರೀಗಂಧ ಹಚ್ಚಿ.
*ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
*ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
* ದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.
ಪರಮಾತ್ಮನು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಪತಿ ಶಿವನನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುವ ಉಪವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯು ಶಿವನು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಚಾರುಮತಿ ಭಕ್ತಿ - ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚಾರುಮತಿಯ ಕಥೆಯು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಚಾರುಮತಿಗೆ ಭಕ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಚಾರುಮತಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದಳು ಎಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೇವಿಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಚಾರುಮತಿ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂದು ದಂತಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ರತ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ.
'ವ್ರತ' ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ. ವ್ರತದ ಸಾರವೆಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು, ಕಲಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ಉಪವಾಸದ ಅರ್ಥವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ, ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮದೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ
ಶ್ರಾವಣದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಮುಗ್ಗುಲು, ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ, ಹೂವಿನ ಕಮಾನುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ವಾದ್ಯಗಳ ಶಬ್ದಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಮುತ್ತೈದುವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ತಾಂಬೂಲ ಮತ್ತು ವಯನವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವು ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ತಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಮಕ್ಕಳು, ಧೈರ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತು. ಇದು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪಗಳ ಹಿಂದಿನ ಗುಪ್ತ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವತೋಮುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದು.
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು.
ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ತನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷವಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಭಕ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಏಕತೆ, ದಾನ, ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸೋಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇರಲಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲ್ಲೆಡೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ