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ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸಿ!

varamahalakshmi festival 2026: ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸ ಶ್ರಾವಣ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಏನು? ಇತರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 21, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:12 AM IST
ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸಿ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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