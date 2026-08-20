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ನಾಳೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ.. ಉಪವಾಸ, ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.!

Varamahalakshmi Festival 2026 : ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಭಕ್ತರು ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ರತದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 20, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:02 PM IST
ನಾಳೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ.. ಉಪವಾಸ, ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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