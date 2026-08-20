/ನಾಳೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ.. ಉಪವಾಸ, ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.!

Varamahalakshmi Pooja 2026 : ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತವು ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಭಕ್ತರು ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೌಮಾಂಗಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ-ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ವಾಡಿಕೆ.
ವ್ರತದ ಆರಂಭಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಮಂಟಪ ಅಲಂಕಾರ : ವ್ರತದ ದಿನದಂದು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಎದ್ದು ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪೂಜಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸುಂದರ ರಂಗೋಲಿಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ, ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಸಿ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಮಂಟಪವನ್ನು ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳ ತೋರಣ, ಬಾಳೆಕಂಬ ಹಾಗೂ ಚೆಂಡುಹೂವಿನ ಹಾರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಶುಭಕರ.
ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ : ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಪವಿತ್ರ ಕಲಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು. ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚೊಂಬಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಅಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಮೇಲೆ ಮಾವಿನ ಅಥವಾ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಕಲಶ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಥಾ ಶ್ರವಣ : ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ವ್ರತ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲು ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ನಂತರ "ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿ, ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮ, ಸುವಾಸಿತ ಪುಷ್ಪಗಳು, ಗಂಧ ಹಾಗೂ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಹಾನೈವೇದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾರತಿ : ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪಾಯಸ, ಹುಳಿಯನ್ನ (ಪುಲಿಹೋಗರೆ) ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ನಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ. ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ನೈವೇದ್ಯದ ನಂತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದು, ಧೂಪ-ದೀಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಪೂರದ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ದಾನ : ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯರಾದ ಮುತ್ತೈದೆಯರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ನೀಡುವುದು ವ್ರತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ವ್ರತದ ದಿನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ..
ವ್ರತದ ದಿನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು
ದಿನಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ ಅಥವಾ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಮಡಿಯುಟ್ಟು, ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಮುಖಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿ-ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದೇವಿಯ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಬೇಕು.