  ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ; ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ!

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಕೃತಿ-ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಂತೋಷ & ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುತ್ತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ..

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 11, 2026, 11:03 PM IST
  • ನಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾಳೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ
  • ಮೀನುಗಳನ್ನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮೊಲಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮುಗ್ಧ ಜೀವಿಗಳು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಖುಷಿ ತರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವು ಮಾನವರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹರಡುವುದಲ್ಲದೆ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಶ್ವಾನಗಳು: ಶ್ವಾನಗಳನ್ನ ಕಾಲ ಭೈರವನ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಾಲ ಭೈರವನ ಸೇವಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾಳೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Guru Margi: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ನೇರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಗುರುದೆಸೆ ಆರಂಭ.. ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಮೀನು: ಮೀನುಗಳನ್ನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಡುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮೀನನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಮೊಲ: ಮೊಲಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಲವಿದ್ದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ-ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಆಮೆ: ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಆಮೆಗಳನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಇರುವುದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಲೋಹ ಅಥವಾ ಸ್ಫಟಿಕದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಮೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಣದ ಹರಿವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಗ್ರಹ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತು ದೆಸೆಯಿಂದ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್

ಹಸು: ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನ ಸಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಹಸುವಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

