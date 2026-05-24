Vastu Secret: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಾಯಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಮನೆಯ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಿಕ (Alum) ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಧನಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಲು ಈ ಉಪಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಟಿಕವು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ವಿವಿಧ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಗ್ರಾಂ ಪಟಿಕವನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಡುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು, ಹಣ ಇಡುವ ಸ್ಥಳ, ಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಧನಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಟಿಕವನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ತಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಭಯ ದೂರವಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಧನ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಮರೆಯಬಾರದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)