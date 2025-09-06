English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಬಾಗಿಲು ಸದಾ ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ..? ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು..!

negative energy: ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಯಾವಗಲೂ ತೆರೆದಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದ್ಯಾ..? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಾಸ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಹವ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 6, 2025, 11:37 AM IST
  • ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಸ್ನಾನಗೃಹ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಳವಷ್ಟೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಸ್ನಾನಗೃಹ ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಬಾಗಿಲು ಸದಾ ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ..? ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು..!

Vastu Shastra: ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ರಚನೆ, ದಿಕ್ಕು, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ನಾನಗೃಹವೂ ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಸ್ನಾನಗೃಹ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಳವಷ್ಟೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮನೆಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಜಾಗ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹವಿರುವುದರಿಂದ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಯ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ:
ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪತ್ತು ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಬಾಗಿಲು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ.

ಇದನ್ನೂ​ ಓದಿ: Rāja yoga: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದಷ್ಟು ಹಣದ ಮಳೆ!

ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ:
ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಹರಿದರೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ನಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹಾನಿ: 
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ನಾನಗೃಹದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಭಾರವಾಗಿ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!

ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳು:
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶಾಂತ, ಸಮನ್ವಯಯುತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಬಹುದು.

 

