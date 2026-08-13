/ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ; ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

vastu tips 6 auspicious plants to grow: ಮನೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಲಕ್ಕಿ ಬಿದಿರು ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮನೆ ಗಿಡ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ತೆಲುಗು: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಸ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ತುಳಸಿ
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ, ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ತುಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಹಣದ ಗಿಡವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಣದ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಡಬಹುದು. ಸಸ್ಯವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಿದಿರು
ಅದೃಷ್ಟ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 6 ಅಥವಾ 8 ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಿಡವನ್ನು, ಸಭಾಂಗಣ, ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ನಂಬುತ್ತದೆ.
ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಅಲೋವೆರಾ ಮತ್ತು ಶಂಖ
ವಾಸ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಮತ್ತು ಶಂಖ ಹೂವಿನಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇವು ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇವು ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮರಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇವು ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮರಗಳು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅವು ಹಸಿರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ, ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
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