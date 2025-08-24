English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vastu Tips: ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ನಿಂಬೆ-ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೇತುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಾಸನೆಯು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 24, 2025, 03:31 PM IST
  • ಅಂಗಡಿ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು & ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೇತುಹಾಕಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ
  • ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ

Vastu Tips: ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Vastu Tips for House: ಅಂಗಡಿಗಳ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನ ನೇತುಹಾಕುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಇತರರ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ಇವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ!!

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ? ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ದೇವತೆಯು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತ. ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಖಾರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ತೃಪ್ತಳಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೇತುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಾಸನೆಯು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ!!

ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

