/Vastu Tips: ಈ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ...

Vastu Tips to Attract Money: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕರು ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಿ: ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಅನ್ನ ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಿ: ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಸ ಹಾಗೂ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಡಿ: ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು, ನಗದು ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಸೂಚಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಲಾಕರ್ ದಕ್ಷಿಣ–ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರ ಬಾಗಿಲು ಉತ್ತರದತ್ತ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಇರಿಸುವುದನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಇರಿಸಿ: ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಇರಿಸುವುದು ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ.
ವಾಸ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತೂ ಮುಖ್ಯ: ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ, ಬಜೆಟ್ ಯೋಜನೆ, ಜಾಣ್ಮೆಯ ಹೂಡಿಕೆ, ಸಾಲದ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಖಚಿತ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವಾತಾವರಣವು ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮೀರಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)