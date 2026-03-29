ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪೊರಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬರಲ್ಲ! ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ..

ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಾಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊರಕೆ ಕಸವನ್ನು (ಬಡತನ) ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊರಕೆ ಇಡಲು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎರಡು ಪೊರಕೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇದು ಅಶುಭ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಗುಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗುವ ಹಾಗೆ ಇಡಬಾರದು.. ಬದಲಾಗಿ, ಪೊರಕೆಯನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಲಗಿಸಬೇಕು, ಗುಡಿಸುವ ಭಾಗವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರಬೇಕು.
ಪೊರಕೆ ಇಡುವ ಸ್ಥಳವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ: ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಪೊರಕೆ ಇಡಬಾರದು. ಈಶಾನ್ಯವನ್ನು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊರಕೆಯನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅತಿಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಪೊರಕೆಯೇ ಕಾಣಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನೋಡದ ಹಾಗೆ ಶಾಂತ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಮನೆ ಗುಡಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು: ಮನೆಗಳನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗುಡಿಸಬಾರದು. ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಗುಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಣೆಗೆ ತಳ್ಳಬಾರದು.. ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾದ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಕಸವನ್ನು ತಳ್ಳುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯಬಾರದು: ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಅದನ್ನು ಭಕ್ತನಿಗೆ ವರವಾಗಿ ನೀಡಿದಳು ಎಂಬ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಲಿ, ಪಾದಗಳಿಂದ ತುಳಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಅದು ಅಗೌರವದ ಸಂಕೇತ..
ಪೊರಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದರೂ, ಪೊರಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ..