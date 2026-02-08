English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೀರ..! ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ..

ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೀರ..! ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ..

Vastu Tips : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 8, 2026, 05:28 PM IST
    • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
    • ವಾಸ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
    • ಈ ಮರವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Trending Photos

T20 world Cup; ಕೊಲೊಂಬೋಗೆ ವಿಮಾನ ಬುಕ್‌ ಆಗಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರುತ್ತಾ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!
camera icon6
T20 world Cup; ಕೊಲೊಂಬೋಗೆ ವಿಮಾನ ಬುಕ್‌ ಆಗಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರುತ್ತಾ.. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌!
ನನ್ನನ್ನು ತಮನ್ನಾಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಡಿ.. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon8
Ayesha Khan
ನನ್ನನ್ನು ತಮನ್ನಾಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಡಿ.. ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್.. ಯಾರ್ಕರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಔಟ್‌, ಆಗಿದ್ದೇನು?
camera icon7
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್.. ಯಾರ್ಕರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಔಟ್‌, ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್​ ಮದುವೆ..! ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ಸುಂದರ್​ ರಾಜ್​
camera icon8
Meghana Raj Second Marriage
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್​ ಮದುವೆ..! ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ ಸುಂದರ್​ ರಾಜ್​
ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೀರ..! ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ..

Vastu for home : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೇವಲ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಹಣ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳು, ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಕಾರಣ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.. ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ನಟಿ ಭೂಮಿಕಾ..! ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್‌

ತುಳಸಿ ಮರ : ಈ ಗಿಡವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಮರವಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಅಂಗಳ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಶಂಖ : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಖಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಶಂಖವಿರುವ ಮನೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಂಖವನ್ನು ಊದುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಣ್ಣಾ.. ಎಂದು ಕರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಆತನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ..

ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆ : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಳಶ : ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಲಶವನ್ನು ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 15 ರಿಂದ 16 ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದೆ.. ಪ್ರತಿ ಭಾರಿಯೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

ಗಂಟೆ : ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಇರಬೇಕು. ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಶಬ್ದವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Vastu TipsGoddess Lakshmi BlessingsVastu For Homeattract wealthprosperity at home

Trending News