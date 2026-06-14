ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಇಡಬೇಕು?
ಚೀಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ: ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಚೀಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಮನೆಗೆ ಶುಭಕರ. ಈ ಚೀಲವು ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಇಡುವುದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಬುದ್ಧ: ಇದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
3. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ: ಇದು ದೇಶೀಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
4. ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ : ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೀರು ಅಥವಾ ನಗದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು?
ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ, ಸ್ನಾನಗೃಹ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
1. ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ: ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಇರಿಸಿ, ಆದರೆ ಅದು ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ *ಮುಖಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ: ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದು.
3. ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ: ನಗದು ಕೌಂಟರ್ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿ: ಎದ್ದ ನಂತರ, ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಖರೀದಿಸಿ. ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆ ಒಡೆದರೆ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದನ್ನು ನದಿ ಅಥವಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ. ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೊಳಕಾದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.
ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ.
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