  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ!

Vastu For Money: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Feb 12, 2026, 04:17 PM IST
  • ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆ
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ.. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ!

Vastu Tips For Money: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆಯೇ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆ ಪಾಲನೆಯು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆ:
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:-

7 ಓಡುವ ಕುದುರೆಗಳು:
ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 7 ಓಡುವ ಕುದುರೆಗಳ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ನೇತು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಇದು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಶುಕ್ರ ಶನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಮೈತ್ರಿ: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್..‌ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ

ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ (ಅಥವಾ) ಹಣದ ಮರ:
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ (ಅಥವಾ) ಹಣದ ಮರದ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಇದು ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಜಲಪಾತ/ ಹರಿಯುವ ನೀರು: 
ಜಲಪಾತ ಅಥವಾ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ! ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ..

ನವಿಲು:
ನವಿಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ - ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೇತು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೂರವಾಗಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸೂರ್ಯೋದಯ:
ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ ಹೊಸ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ. ಮನೆಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

