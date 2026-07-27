/Tulsi Vastu Tips: ಈ ಎರಡು ದಿನ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ! ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಕೂಡ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ವಕ್ಕರಿಸಿ ಕಡು ಬಡವನಾಗುವ

Which day we should not water Tulsi plant: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದು, ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದು ಮುಂತಾದ ಆಚರಣೆಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರದ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ತುಳಸಿಯ ಮಹತ್ವವೇನು?
ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ವೈಷ್ಣವ ಪೂಜೆಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ?
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಬಾರದು
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾನುವಾರದಂದು ತುಳಸಿ ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದಿನ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಆಕೆಯ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸಿದಂತೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾನುವಾರ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ಕೆಲವು ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕುಗ್ಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಕೂಡ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬಾರದು
ಭಾನುವಾರದಂತೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿನವೂ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ತುಳಸಿ ದೇವಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿ ನಿರ್ಜಲ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಏಕಾದಶಿಯಂದು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಕೀಳಬಾರದು
ಏಕಾದಶಿಯಂದು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು
* ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
* ಸಂಜೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
* ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.
* ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಶುಚಿತನ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
* ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಏಕಾದಶಿಯಂದು ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ತುಳಸಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ಅಥವಾ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ನೀರು ಹಾಕಬಾರದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಡತನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬಹುದು.
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