ಶುಕ್ರವಾರದಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಸದಾ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ

Vastu tips For Wallet: ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಶುಕ್ರವಾರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗುರತ್ತಾಳೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 12, 2025, 03:47 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಅನುಸರಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರರಾಗಿ
  • ಶುಕ್ರವಾರವೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆದಂತೆ

ಶುಕ್ರವಾರದಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಸದಾ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ

Vastu tips For Wallet: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣಅಂತಹವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಚಮತ್ಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.. 

ನಾಣ್ಯ-ನೋಟು: 
ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಹಾಗೂ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿ: ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಅಪಾರ ಧನ ಲಾಭ

ಅರಳಿ ಎಲೆ: 
ಅರಳಿ ಮರದಲ್ಲಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಒಂದು ಅರಳಿ ಎಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಭಗವಾನ್‌ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜೊತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. 

ಅಕ್ಷತೆ: 
ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 2026 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ದುಡ್ಡು.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಫೋಟೋ: 
ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

