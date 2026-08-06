/ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿ.. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 5ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ!

Vastu tips for wealth 5 Simple home: ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು, ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ, ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ, ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾಪನೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹಣ ವಾಸ್ತು: ಅನೇಕ ಜನರು ಹಗಲಿರುಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಈ ಐದು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಪತ್ತಿಗೆ 5 ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು
1. ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಕುಬೇರನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಸ ಅಥವಾ ಗೋದಾಮನ್ನು ಇಡದೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು. ನಗದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ತಿಜೋರಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು.
ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
3.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಹರಿವಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರಿನ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
4. ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಸ್ತುಗಳು, ಭಾರವಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಬಾರದು. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
5. ಸೇಫ್ ಎದುರು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ತಿಜೋರಿಯ ಎದುರು ಇರಿಸಿದರೆ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಜೋರಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
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