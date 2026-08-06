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ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿ.. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 5ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ!

Vastu tips for wealth 5 Simple home: ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಹಾಗದ್ರೆ ಇಂದೇ ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 06, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:09 PM IST
ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದೇ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿ.. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 5ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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