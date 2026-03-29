Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿರಲ್ಲ!!

Vastu Shastra: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಯಶಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಇಡುವುದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ.
ಕವಡೆ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಐದು ಕವಡೆಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕವಡೆಗಳನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು: ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಭಗವದ್ಗೀತೆ: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)