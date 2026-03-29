  • Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿರಲ್ಲ!!

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಐದು ಕವಡೆಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕವಡೆಗಳನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 29, 2026, 01:15 PM IST
  • ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಇಡುವುದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಶುಭಕರ
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕವಡೆಗಳನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ
  • ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ

Trending Photos

Iran US War 2026: ಇರಾನ್ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಹೌತಿಗಳು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಸಹ ಬಂದ್..!
camera icon4
Iran US War 2026
Iran US War 2026: ಇರಾನ್ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಹೌತಿಗಳು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಸಹ ಬಂದ್..!
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ನೀಡಿದ್ದು ನಿಜನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ..!
camera icon6
Hardik pandya
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ನೀಡಿದ್ದು ನಿಜನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಹಾನಿ..!
RCB vs SRH ಪಂದ್ಯ.. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಬಲಾಬಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಟೀಮ್‌..!
camera icon8
IPL 2026
RCB vs SRH ಪಂದ್ಯ.. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಬಲಾಬಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಟೀಮ್‌..!
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗೀತ ಶೃಂಗೇರಿ!.. ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Sangeetha Sringeri love
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗೀತ ಶೃಂಗೇರಿ!.. ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Vastu Shastra: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಯಶಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಇಡುವುದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಹಣದ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತೆ..

ಕವಡೆ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಐದು ಕವಡೆಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕವಡೆಗಳನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು: ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ! ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..‌

ಭಗವದ್ಗೀತೆ: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

