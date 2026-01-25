English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಟ್ರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬಡವರಾಗಲ್ಲ..!

Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಟ್ರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬಡವರಾಗಲ್ಲ..!

ಆಮೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 25, 2026, 09:49 AM IST
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ
  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು ಮೂರ್ತಿ ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಟ್ರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬಡವರಾಗಲ್ಲ..!

Vastu Tips for House: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ತರುವ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ತರುತ್ತವೆ.

ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಧ-ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ

ಆಮೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ: ಆಮೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಕಾಮಧೇನು ಮೂರ್ತಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಲು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಇಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ: ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಶುರು! ಕಡುಬಡವರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..

ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ, ಅವುಗಳು ಮುರಿಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರಬಹುದು. 

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

