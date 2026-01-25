Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಟ್ರೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬಡವರಾಗಲ್ಲ..!

Vastu Tips for House: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ತರುವ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ತರುತ್ತವೆ.
ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆನೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮುನ್ನುಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಮೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ: ಆಮೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕಾಮಧೇನು ಮೂರ್ತಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಲು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಇಡಬೇಕು.
ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ, ಅವುಗಳು ಮುರಿಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದುಬರಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)