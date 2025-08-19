Vastu Tips: ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರ್ಥ!!

Vastu Tips For Money Luck
: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗಳಿಸಲಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾಳೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ತನ್ನ ಮೇಲಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಮೊದಲು ಕಂಡುಬರುವ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಇರುವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುವೆಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಇರುವೆಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ಅಥವಾ ಓಡಿಸುವ ಬದಲು ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ... ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಅಪಾರ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದು ಬರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್!
ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ: ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಉಡುಗೆಗಳ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಬಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶುಭಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಗಮನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯಲು ಹಾಲು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ: ನೀವು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಗೂಬೆ, ನವಿಲು, ಗರುಡ ಅಥವಾ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನೇ ಆದರೂ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಲೇ ಬಾರದು ಈ ರಾಶಿಯವರು!ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟ
ತುಳಸಿ ಗಿಡ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)