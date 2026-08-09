/Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗಲಿದೆ

Vastu Tips for Home: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಧನ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮೂರು ಶುಭ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೂ ಇದೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಹಾಗೂ ಫೆಂಗ್ಶುಯಿ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಡುವುದನ್ನ ಕೆಲವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಣಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಶುಭದ ಸಂಕೇತ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು ಬಿದಿರಿನ ಗಿಡ (Lucky Bamboo). ಫೆಂಗ್ಶುಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಿಡವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಭಿನ್ನ ವಾಸ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಶುಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಬಿಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಇಡುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆ ಇಡುವಾಗ ಅದರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಣ-ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆ
ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ವಾಸ್ತುದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಣ ಇಡುವ ಅಲಮಾರಿಯ ಬಾಗಿಲು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಇಡುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದಕ್ಕೂ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ
ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತವ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಳೆಯ, ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಶುಭ ತರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ-ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಲಕ್ಕಿ ಬಾಂಬೂ ಮುಂತಾದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೂ ಸಹಕಾರಿ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಲಕ್ಕಿ ಬಾಂಬೂ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಣದ ಖಚಿತ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಮುಖ್ಯ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)