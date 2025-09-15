English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vastu tips: ತುಳಸಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಗಿಡ.. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಇದ್ದಂತೆ!

Krishna Kamal plant Vastu: ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 15, 2025, 08:02 AM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ.
  • ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ.
  • ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
camera icon8
diwali gift for epf members
ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
jiya jale song
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
camera icon6
Akkineni Nagarjuna
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
camera icon16
beauty pageants
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
Vastu tips: ತುಳಸಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಗಿಡ.. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಇದ್ದಂತೆ!

Vastu Tips: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹೂವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲಂ ಸಸ್ಯವು ಸುಂದರವಾದ ನೇರಳೆ-ನೀಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲಂ ಸಸ್ಯದ ವಾಸ್ತು ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಈ ಹೂವು 5 ದಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.. 5 ಪುಷ್ಪಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಮೂರು ಶಲಾಕಾಗ್ರಗಳು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂವಿನ ತಂತುಗಳು 100 ಕೌರವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ಹೂವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ತಂತುಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧ: ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆ, ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ

ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲವನ್ನು ನೆಡಲು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸಹ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಕಮಲವನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೆಡುವುದು ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲದ ಗಿಡವು ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲದ ಗಿಡವನ್ನು ನೈಋತ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಡಿ. ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಪ್ಪು ಕಮಲದ ಹೂವುಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯದ ಶಾಂತಿಯುತ ಶಕ್ತಿಯು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲ ಸಸ್ಯವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:57 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 6 ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿ... ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ..!

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

krishna kamal plantkrishna kamalkrishna kamal vastu tipskrishna kamal flowerVastu Tips

Trending News