/Vastu Tips: ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಡಿ! ಇಟ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ!

Bedroom Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಹಾಸಿಗೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡುವುದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗವನ್ನ ಅನೇಕರು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಡುವುದು ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಶೂಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಡಿ
ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮೀಪ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಗೂ ಶೂಗಳನ್ನ ಇಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಡೆದ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಡ
ಹಳೆಯ, ಒಡೆದ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದನ್ನ ವಾಸ್ತು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ದೂರವಿಡಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಗಾಜು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಡಿ
ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದನ್ನ ವಾಸ್ತು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ
ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲಾಕರ್ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಧೂಳು, ಕಸ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೋಣೆಯು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶುಚಿತ್ವವೂ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಸಿಗೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)