  • ಮೂರು ಬರ್ನರ್‌ಗಳಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಒಕ್ಕರಿಸುತ್ತಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ ಉತ್ತರ

ಮೂರು ಬರ್ನರ್‌ಗಳಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಒಕ್ಕರಿಸುತ್ತಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ ಉತ್ತರ

vastu tips: ಮೂರು ಬರ್ನರ್‌ಗಳ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 27, 2025, 08:54 AM IST
  • ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಅಡುಗೆಮನೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಅಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
  • ಮೂರು ಬರ್ನರ್‌ಗಳಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಶುಭಕರವಲ್ಲವೇ?

ಮೂರು ಬರ್ನರ್‌ಗಳಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಒಕ್ಕರಿಸುತ್ತಾ? ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ ಉತ್ತರ

vastu tips : ಮೂರು ಬರ್ನರ್‌ಗಳಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅಡುಗೆ ಪದ್ಧತಿ, ನಂತರ ಎರಡು ಬರ್ನರ್‌ಗಳ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳವರೆಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಐದು ಬರ್ನರ್‌ಗಳ ಸ್ಟೌವ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ಬರ್ನರ್‌ಗಳಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಶುಭಕರವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶಿರ್ವಾದ..  

ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಅಡುಗೆಮನೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಅಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂರು ಬರ್ನರ್‌ಗಳ ಸ್ಟೌವ್‌ನಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೂರು ಬರ್ನರ್‌ಗಳ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಬರ್ನರ್‌ಗಳ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರು ಆತಂಕಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೂ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದೇ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಅಪರೂಪದ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..  

ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ, ಮೂರು ಬರ್ನರ್‌ಗಳಿರುವ ಸ್ಟೌವ್ ಬಳಸುವವರು ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ನರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಒಂದೇ ಬರ್ನರ್‌ನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸದೇ, ಮೂರನ್ನೂ ಸಮಬಲವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

