Vastu Tips: ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ

Vastu shastra for home: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು: ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಿಜೋರಿಯನ್ನ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಕುಬೇರನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಸಹ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು: ಯಮದೇವನನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಕವಡೆಗಳನ್ನ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಕವಡೆಗಳನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು: ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನು ಅಥವಾ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು: ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನ ವರುಣ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನ ಇರಿಸಿದರೆ, ಹನುಮಂತನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
