  Vastu Tips: ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ

Vastu Tips: ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನು ಅಥವಾ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 24, 2025, 07:19 PM IST
  • ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಿಜೋರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
  • ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಕವಡೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತಾರೆ
  • ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ

Vastu Tips: ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ

Vastu shastra for home: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು: ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಿಜೋರಿಯನ್ನ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಕುಬೇರನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಸಹ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ

ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು: ಯಮದೇವನನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಕವಡೆಗಳನ್ನ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಕವಡೆಗಳನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು: ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನು ಅಥವಾ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರರ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಸಂಪತ್ತು : ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ

ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು: ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನ ವರುಣ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನ ಇರಿಸಿದರೆ, ಹನುಮಂತನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

