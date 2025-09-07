English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಟ್ಟರೆ... ಹಣಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕೊರತೆ.. ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯವುದು!

Vastu For Tulsi Plant : ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ? ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಒಳಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 7, 2025, 05:06 PM IST
  • ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು
  • ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ದಿನ
  • ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಇರಬೇಕು

Trending Photos

ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon10
numerology
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಏರಿಕೆ
camera icon9
DA
ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಏರಿಕೆ
ಸಚಿನ್‌ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ಓದಿದ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಗಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್‌! LKG ಸೇರಿದ ಸಮೈರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿನ ಫೀಜ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon11
Rohit Sharma daughter school
ಸಚಿನ್‌ ಪುತ್ರಿ ಸಾರಾ ಓದಿದ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಗಳ ಅಡ್ಮಿಷನ್‌! LKG ಸೇರಿದ ಸಮೈರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿನ ಫೀಜ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಬಹಳ ಶುಭ : ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ಇವರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ! ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಲಾಭವಾಗುವುದು
camera icon12
Chandragahana
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಬಹಳ ಶುಭ : ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ಇವರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ! ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಲಾಭವಾಗುವುದು
ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಟ್ಟರೆ... ಹಣಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕೊರತೆ.. ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯವುದು!

Tulsi Astro tips: ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾಳೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿಪ್ರಿಯ ಪ್ರಬಲ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವೆಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬದಲಗುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಾಲ

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಉತ್ತರ, ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. 

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ತುಳಸಿಯನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಣಗಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. 

ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬಾರದು. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಸದಾ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ನೆಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸುವಳು. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಭದ್ರ ಯೋಗ: ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗ!!

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Vastu TipsVastu for Tulsi PlantVastu Shastra

Trending News