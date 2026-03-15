ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊಸ್ತಿಲು ದಾಟಲ್ಲ..!

Home vastu tips : ಪೊರಕೆ ಮತ್ತು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ವಾಸ್ತುವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ವಾಸ್ತುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು.
ಪೊರಕೆ ಕಡ್ಡಿ: ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊರಕೆ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇಡಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ.
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಹಣದ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯವು ಮನೆಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು Zee Kannada news ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.