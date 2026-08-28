/ಸ್ಟಾರ್ ನಟ - ನಟಿಯ ಸಾವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜಾತಕ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯುವ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು 2027ರಿಂದ 2028ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಇಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು 2027-28ರ ಅವಧಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುಳಿವು
ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ನೀಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳಿವಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 45ರಿಂದ 46 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಯಾವ ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು?
ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ನಾಯಕಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಯಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಈ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಯಾವ ನಟ-ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟು ಮೂವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?
ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಪಾಯದ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಂದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು
ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಹಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಕುರಿತು ಜಾತಕ ಆಧಾರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಂತರ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೊಸ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವ ತಂತ್ರ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುತೂಹಲ
ನಾಯಕಿ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಹೊರಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವತಃ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಹೇಳದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟ-ನಟಿಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವು ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಯಂತೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರ.
ಹೀಗಾಗಿ 2027-28ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ.