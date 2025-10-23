English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್

Shukra Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಲಿರುವ ಶುಕ್ರ ಅದೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಾರ ಬದಲಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 23, 2025, 06:53 AM IST
  • ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ
  • ನವೆಂಬರ್ 02ರಂದು ಶುಕ್ರ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ
  • ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯೋಣ

ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್

Shukra Transit 2025: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕರುಣಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಶುಕ್ರ ನವೆಂಬರ್ 02, 2025ರಂದು ತನ್ನ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 26, 2025ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. 

ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ: 
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದ ಫಲ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ: 
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ತನ್ನ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಭಾರೀ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಂಭವವಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟನೀಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ, ರಾಜವೈಭೋಗ 

ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿದೆ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: 
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪುವಿರಿ. ಫ್ರೀ ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಹಣ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಗುರು ವಕ್ರೀ: 12ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್, ಗುರು ಬಲದಿಂದ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ  

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: 
ಶುಕ್ರ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.  

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

