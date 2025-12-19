English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಾಗಲಿದೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು..

100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಾಗಲಿದೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು..

Venus Jupiter Conjunction: 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 19, 2025, 06:11 AM IST
  • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಎರಡೂ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
  • 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು- ಶುಕ್ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗ.
  • ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ..!
camera icon5
Rashmika mandana bachelor party
ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ..!
ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ.. ಕುಡಿದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ?
camera icon6
Intresting facts
ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ರಕ್ತಕ್ಕೆ.. ಕುಡಿದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ?
ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!
camera icon5
side effects of eating brinjal
ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು!
camera icon5
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು!
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ! ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಸಂಪತ್ತಾಗಲಿದೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು..

Venus Jupiter Conjunction: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಎರಡೂ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನು ಏಳನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗವು 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ.ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 2026 ರ ಆರಂಭವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಚಿನ್ನ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Jupiter Venus Conjunction Effectsಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗ 2025ಗುರು ಶುಕ್ರ ಯುತಿ 2025ಸಂಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವಗುರು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ

Trending News