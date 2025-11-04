English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • 30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟು

30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟು

Venus Transit 2025 Effects: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು 3 ಬಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 4, 2025, 07:39 AM IST
  • ಶುಕ್ರನನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ.
  • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಹ ದುಃಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಶುಕ್ರನು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.

Trending Photos

44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲೂ ಯಂಗ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುವ ಸುಂದರಿ! ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Actress Sneha
44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲೂ ಯಂಗ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುವ ಸುಂದರಿ! ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ! ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ಗೆ ಇದು ವರದಾನ
camera icon5
Diabetes
ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ! ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ಗೆ ಇದು ವರದಾನ
5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆ.. 150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ! ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು
camera icon7
ashwini gowda lifestyle
5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀರೆ.. 150 ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ! ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon5
Saturn direct transit 2025
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
30 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿರುವ ಶುಕ್ರ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟು

Venus Transit 2025 Effects: ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಕ್ರನನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಎಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಂತಹ ಶುಕ್ರನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಹ ದುಃಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಶುಕ್ರನು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 07 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಚಿತ್ತಿರೈ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 18 ರಂದು, ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು, ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಅನುಸಂ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶನಿ ಮಹಾದಶ: 2026 ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 3 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಕಷ್ಟನೀಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಶುಕ್ರನು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ, ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ 
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ 
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಕಾಲ ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ 
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ 
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಡರೆ ಹಣ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒಲಿದು ಬರುವ ಸಂಕೇತ

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ 
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪತಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ತುಲಾ ರಾಶಿ 
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾಗದವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ 
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಧನು ರಾಶಿ 
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಮಕರ ರಾಶಿ
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಅವರು ಉತ್ತಮರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಭಾರೀ ಒಳ್ಳೆಯದು... ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸು; ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವೇ ಎಂದರ್ಥ!

ಕುಂಭ ರಾಶಿ 
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ 
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 
 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

venus transit 2025 effectsಶುಕ್ರ ಗೋಚಾರ ಫಲ 2025ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರಭಾವಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ 2025

Trending News