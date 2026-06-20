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ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಜೂನ್22 ರಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ... ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Venus Transit: ಆಯಿಲ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 20, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:15 PM IST
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಜೂನ್22 ರಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ... ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ: ಜೂನ್22 ರಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ... ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹ
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