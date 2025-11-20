ಶನಿಯ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ

venus transit effects: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಚಲನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗ್ರಹ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಜನವರಿ ೧೩, ೨೦೨೬ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೪:೦೨ ಕ್ಕೆ, ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ೬ ರವರೆಗೆ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಜೀವನವು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ತಿರುಗಲಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೇಷ ಸೇರಿ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗುರು ಬಲದ ಆಶೀರ್ವಾದ... ಹೊಸವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು!
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಅವರ 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡೂ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅವರ 4 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ
ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಅವರ 1 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಕೈ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಅವರ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 700 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 5 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ!
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)