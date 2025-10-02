English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

12 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಲಿದೆ!

shukra gochar 2025 in Kannada: ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆ ಮೂರು ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 2, 2025, 05:34 PM IST
    • ಶುಕ್ರನು ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ
    • ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಂಶ
    • ಈ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

12 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಲಿದೆ!

Venus transit in Libra: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶುಕ್ರನು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆ ಮೂರು ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳಿವು ! ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿಯುವ ಮಾಸ ಇದು

ದೀಪಾವಳಿಯ ಮೊದಲು ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಮಕರ: ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. 

ಮೇಷ: ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕುಂಭ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Jupiter Transit: ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಬಲ.. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆರ್ಶಿವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗ

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ

