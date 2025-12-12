English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ... ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ!

ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ... ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ!

ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 12, 2025, 05:00 PM IST
    • ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ
    • ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
    • ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು

ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ... ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ!

ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಶುಕ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಶುಭ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ಸಹ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ತುಲಾ:
ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯವು ಗಂಭೀರ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

