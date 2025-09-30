English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನವೇ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳ ಮಹಾಯುತಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Vijayadashami: ವಿಜಯದಶಮಿಯನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪರ್ವಕಾಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025ರ ವಿಜಯದಶಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಯೋಗ, ಸುಕರ್ಮ ಯೋಗ, ಧೃತಿ ಯೋಗಗಳಂತಹ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಯುತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 30, 2025, 06:22 AM IST
  • 2025ರ ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
  • ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನವೇ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ರವಿ ಯೋಗ, ಸುಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧೃತಿ ಯೋಗ
  • ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ತ್ರಿಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು

ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನವೇ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳ ಮಹಾಯುತಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಪರ್ವಕಾಲ

Ravi Yoga, Sukarma Yoga and Dhruti Yoga on Vijayadashami Prabhav On Zodiac Signs: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌರ ಶರದ ಋತು, ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದಶಮಿ ದಿನದಂದು ನಾಡದೇವತೆಯಗಿರುವ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದಶಮಿಯಂದೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಕ್ಷಸ ರಾವಣನನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು  ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ವಿಜಯದಶಮಿಯನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ದಿನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜಯದಶಮಿಯನ್ನು ದಸರಾ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02, 2025ರ ಗುರುವಾರ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಜಯದಶಮಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 02ರಂದು ಶುಭ ಯೋಗಗಳಾದ 
ರವಿ ಯೋಗ, ಸುಕರ್ಮ ಯೋಗ, ಧೃತಿ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಮರುದಿನವೇ ಬುಧ ಮಂಗಳ ಯುತಿಯೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಯೋಗ, ಸುಕರ್ಮ ಯೋಗ, ಧೃತಿ ಯೋಗಗಳ ಮಹಾಯುತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜಯ, ಯಶಸ್ಸು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯದಶಮಿಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ... 

ವಿಜಯದಶಮಿಯಿಂದ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ: 
ಮೇಷ ರಾಶಿ: 
ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ರವಿ ಯೋಗ, ಸುಕರ್ಮ ಯೋಗ, ಧೃತಿ ಯೋಗಗಳ ಮಹಾಯುತಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಕಟಕ ರಾಶಿ: 
ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಪರ್ವಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಧನು ರಾಶಿ: 
ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ರವಿ, ಸುಕರ್ಮ, ಧೃತಿ ಯೋಗಗಳ ರಚನೆ, ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವುವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮಾಯವಾಗಿ, ಬಂಧಗಳು  ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 2025ರ ಮಹಾನವಮಿಗೂ ಮೊದಲು ಪಂಚ ಮಹಾ ಯೋಗಗಳ ಸಮಾಗಮ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಹಣೆಬರಹವೇ ಬದಲು, ದುರ್ಗೆ ದಯೆಯಿಂದ ಕುಬೇರ ಸಂಪತ್ತು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ದುರ್ಗೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್‌ವೆಜ್‌ ತಿನ್ನೋದ್ಯಾಕೆ?

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

