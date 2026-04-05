ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭದಿನ.. ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

virgo daily horoscope: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಇಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರರ ಗೌರವವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಬೆಂಬಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 5, 2026, 07:52 AM IST
  • ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ದಿನಭವಿಷ್ಯ ಶುಭಕರ ದಿನ
  • ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭದಿನ

virgo daily horoscope: ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉನ್ನತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವು ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ವೇಗದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಆಹ್ಲಾದಕರ ನಡವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ನೀವು ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ - ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿಯಲು ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವಿರಿ. ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು - ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ - ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಅಂಶವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂತೋಷ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೋಬಲ - ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೋಬಲ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಂದು
ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: 1 ಮತ್ತು 5
ಇಂದಿನ ಪರಿಹಾರ: ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿ. ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಹರಳುಗಳ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಿ. ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಜಪಿಸಿ. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ.

 

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

