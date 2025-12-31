English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶ..

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶ..

Virgo Horoscope 2026: 2026ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 31, 2025, 12:48 PM IST
  • ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ವರ್ಷವಿಡೀ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶ..

Virgo Horoscope 2026: ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಜೂನ್ ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಜೀವನವು ಹಸಿರು ಓಯಸಿಸ್‌ನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಬಡ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ವರ್ಷವಿಡೀ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಇಡೀ ವರ್ಷ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026:ಗುರು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ.. ಶನಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಒತ್ತಡ!

ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ. ಅದರ ನಂತರ, ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜುಲೈ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ನಡುವೆ, ಉತ್ತಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ವರ್ಷವಿಡೀ ಖರ್ಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಕೇತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಹು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ದಾಖಲೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ರಾಹು–ಗುರು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯ ವರ್ಷ..

ಗುರು, ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಬಲದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇ, ಜುಲೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು, ವಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಜುಲೈ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

