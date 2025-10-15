English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸರ್ಪದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ 5 ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ...!  

ಭಾರತದ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸರ್ಪ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ.ನೀವು ಆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ ದೋಷದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 15, 2025, 03:09 PM IST
  • ರಾಹು-ಕೇತು ಸರ್ಪ ದೋಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಸರ್ಪದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸರ್ಪದೋಷದಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಬವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದುಂಟು.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಪದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕರ್ನಾಟಕ: ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಅವತಾರವಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಪ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಸರ್ಪ ದೋಷದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ.

ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ: ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಪದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ನಿಜವಾದ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು, ಇವರ ತಂದೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!

ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಲ ಸರ್ಪ ದೋಷವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಾಂಧತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ.

ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಪ ದೋಷದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಪ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾಹು-ಕೇತು ಸರ್ಪ ದೋಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಕಾಳಹಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ Vivo ನ ಈ ಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ..ನೀವು DSLR ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..! ಇಲ್ಲಿವೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು!

ತ್ರ್ಯಂಬಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಇದು ಕಾಲ ಸರ್ಪ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಪ ದೋಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಗುರುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

