ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಪದೋಷ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕುಜ ದೋಷ, ನಾಗಸರ್ಪ ದೋಷ ಮತ್ತು ಕಾಳಸರ್ಪ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆಯಾಗದಿರುವುದು, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದಿರುವುದು, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಮಕ್ಕಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಗಸರ್ಪ ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರು ತಿಳಿದಾಗ ಅವರು ದುಃಖಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೋಷವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನಾಗ ದರ್ಶನವು ಒಂದು ದೈವಿಕ ಔಷಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ: ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನಾಗ
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನಾಗವು ಸರ್ಪ ದೋಷ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ನಾಗರ ನಾಡು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುಗಾದಿಗೂ ಮೊದಲು ಬುಧ ಅಸ್ತ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ..
ದೇವಾಲಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಗದೇವತಾ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಗ್ರಹವು 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 7 ಅಡಿ ಅಗಲವಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು ಸರ್ಪ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹಬ್ಬಗಳು
ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು
ನಾಗ ಪಂಚಮಿ (ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ), ನಾಗುಲ ಚೌತಿ (ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ), ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ (ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ) - ಇವುಗಳನ್ನ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ನಾಗ ದೇವತೆಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಪದ ದೋಷವನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ
ದರ್ಶನದ ಫಲ
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನಾಗನನ್ನ ನೋಡಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ಪದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ?
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ನಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ಸರ್ಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)