ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಮೀರಿದ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Chanakya Niti on Money: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ದುಬಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಣವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ‘ಮಹಾ ಕಂಜೂಸ್’ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಮೀರಿದ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಸೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರೂ ಸಹ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘ EMIಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಖರೀದಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಅಗತ್ಯ. ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಬಳಸುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಮದ್ದಿನ ಮಿತವ್ಯಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಆದಾಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಬಳ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಶಿಸ್ತು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ – ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಖ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಜೀವನ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)