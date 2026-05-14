Guru Dosha Remedies: ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನ ಜ್ಞಾನ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗುರು ದೋಷ ಉಂಟಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ದೋಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ದೋಷ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ, ವಿವಾಹ ವಿಳಂಬ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೊರತೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದೆ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುರು ದೋಷದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿತ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದುರ್ಬಲತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಗುರುವಾರ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿಣ ದಾನ ನೀಡುವುದು, “ಓಂ ಗುರುವೇ ನಮಃ” ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪುಷ್ಯರಾಗ (Yellow Sapphire) ಧರಿಸುವುದನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರತ್ನ ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಣಿತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ದೋಷವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಶಮನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸುಖ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)