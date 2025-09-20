English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಈ ರತ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಕೂಡಿಬರುವುದು ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ..

Marriage delay solutions: ಬೇಗ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಯಾವ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 20, 2025, 11:06 AM IST
  • ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ
  • ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ

 Gemstones for marriage: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪವಿತ್ರ ಸಂಭ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ, ಮದುವೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ
ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ ಅಥವಾ ಪುಖ್ರಾಜ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಗುರು ಗ್ರಹ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿ:
ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿ ಪ್ರಬಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರತ್ನವು ಶನಿ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿದೇವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 

ಮಾಣಿಕ್ಯ:
ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವವರು ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮದುವೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ವಿವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮುತ್ತು:
ಮುತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಸದ್ಗುಣಗಳ ರತ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವವರಿಗೆ ಗೋಮೇಧಕ ರತ್ನ 
ಇದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಭ ವಿವಾಹ ಯೋಗಗಳ (ಸಂಯೋಜನೆಗಳು) ತ್ವರಿತ ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರತ್ನವನ್ನು ರಾಶಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಇತರ ಸಲಹೆಗಳು:
ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ತಪ್ಪು ರತ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಅಥವಾ ರತ್ನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

GemstonesMarriage delaysGemstones for marriageASTROLOGYMarriage delay solutions

